Илия Илиев за "Спортен Таралеж": ЦСКА ще е по-сериозен конкурент на Левски този сезон

"Тази година конкуренцията на ЦСКА спрямо Левски е много по-голяма отколкото миналата. Тогава "сините" станаха шампиони напълно заслужено.

Този сезон битката ще бъде много остра и се надявам да е до края на шампионата. Видя се, макар и само през второто полувреме на финала за Суперкупата, че ЦСКА има какво да противопостави през настоящия сезон", това заяви за "Спортен Таралеж" бившият директор на международния отдел на "червените" Илия Илиев.

Според него Христо Янев се е доказал като много добър треньор.

"Публиката на ЦСКА е изключително припряна. Няма много търпение към треньорите. На "Българска армия" не ги чакаме дълго да се адаптират. Такава е и тази на Левски. Янев го познавам от дете, беше великолепен футболист. Няма да коментирам дали е изчакан достатъчно или дали е оценен. Той намери баланс в мачовете, умело водеше ЦСКА в турнира за Купата и в първенството, за да постигне целта си. Тя беше да играе в Европа. Янев има възможността да мотивира момчетата. Христо е изключителен цесекар", каза още Илиев.

Според бившия директор по сигурността в армейския клуб и тази година Левски ще е шампион.

"Иска ми се да е ЦСКА. Казвам го с болка, но мисля, че ще станат "сините". При тях има един баланс между отбор, ръковоство, селекция. Улегнали са нещата и това е предимството пред ЦСКА. Организацията им е вече много стегната. Изминаха този период на търпение, той беше много дълъг. ЦСКА сега върви уверено по същия път. Футболът не е нещо, което става за ден или два. Има периоди, които не можеш да прескочиш".

Илиев добави, че липсата на Левски и ЦСКА на първото място винаги се е отразявала негативно на българския футбол, защото теви два клуба са били основни носители на футболисти за националния отбор.

"Ще направя всичко възможно да съм на първия мач на новия стадион "Българска армия". Издадох си и съответната карта, с пръстови отпечатъци и т.н. Всеки привърженик на ЦСКА чака с нетърпение този момент.

Имам само едно съжаление, можеше да е малко по-голям капацитетът му. Имах възможност да го разгледам и е едно страхотно съоръжение. Изпитвам и малко носталгия по стария", сподели Илия Илиев за "Спортен Таралеж".