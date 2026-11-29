От 21:00 часа летище „Васил Левски“ – София преустановява приемането на кацащи самолети заради реорганизация в дейността на наземните оператори, информираха пред програма „Хоризонт“ от пресцентъра на аерогарата. Ограничението ще засегне общо 17 кацащи полета.

В същото време столичният аеропорт продължава да обслужва излитащите полети, като екипите на терен своевременно почистват пистата и пътеките за рулиране.

По-рано през деня източник на „Хоризонт“ потвърди, че техническа повреда в машините на един от наземните оператори е основен фактор за масовите закъснения на десетки полети от и към София.

Вследствие на усложнената обстановка бяха отменени пет излитащи полета – по направленията за Париж, Виена, Айндховен, Лондон и Белград. Пътничката Румяна Йохнева, която е трябвало да отпътува за френската столица още в 7:00 ч. сутринта, разказа пред БНР, че драстичното забавяне е било породено от проблем с обработката на самолета със специална течност срещу заледяване.

Неизправни и неподготвени машини за обезледяване на самолетите при наземните оператори са основната причина за тежките закъснения на столичната аерогара „Васил Левски“ днес, заяви преди това в ефира на бТВ изпълнителният директор на летищния оператор SOF Connect Хесус Кабайеро.

Кабайеро поясни, че почистването на леда от корпусите преди полет се извършва от фирмите за наземно обслужване, наети от авиокомпаниите. „Някои от противообледенителните машини, които трябва да се използват за премахване на леда от самолетите, не са били готови и са били повредени. Това е абсолютно недопустимо“, категоричен бе той. Ситуацията се усложнява и от 40-сантиметровия сняг по машините, чието премахване отнема двойно повече време.

Шефът на SOF Connect уточни, че летището няма договорни отношения с наземните оператори и единствено Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) има правомощия да ги глобява. Въпреки това аерогарата е изпратила свои механици да помагат за ремонта на техниката. „На хартия всичко беше перфектно. И после, когато започна снеговалежът, видяхме, че някои от машините не са били в готовност“, отбеляза Кабайеро и определи случилото се още при първия сняг като неприемливо.