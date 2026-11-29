Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди проверка на летищния оператор „СОФ Кънект“ и на трите фирми за наземно обслужване на столичната аерогара „Васил Левски“ – „Суиспорт България“ (Swissport Bulgaria), „Голдеър Хендлинг“ (Goldair Handling) и „Авиапартнър България“ (Aviapartner Bulgaria). Инспекцията, възложена на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, е провокирана от сериозните затруднения в работата на летището при зимните условия днес.

По време на извънреден брифинг във ведомството министър Пеев уточни, цитиран по БНР, че аерогарата функционира при зимна обстановка и излитания и кацания има, но капацитетът за обработка на пистите се оказва недостатъчен, за да се спазва разписанието, което води до натрупване на закъснения.

От пресцентъра на летище „Васил Левски“ също потвърдиха, че екипите работят при крайно тежки метеорологични условия. Снеговалежът и студът забавиха с часове редица полети от София – включително до Копенхаген, Мюнхен и Тел Авив. Стигна се и до анулиране на рейсове, сред които сутрешният полет от Бари, както и следобедните за Лондон и Мюнхен. Малко преди 17:00 ч., след повече от 10-часово чакане, окончателно бе отменен и сутрешният полет за Париж, планиран за 7:00 ч. Пред БНР пътничката Румяна Йохнева сподели, че основната пречка за излитането е бил проблем с антиобледенителната обработка на самолета.

На този фон от Министерството на външните работи отправиха предупреждение към пътуващите, че тежката зимна обстановка създава рискове за въздушния трафик и в Чехия, Австрия, Унгария, Сърбия, Полша и Швейцария. Летищата там вече работят с намален капацитет за приемане и обслужване на машини, поради което са възможни отмени на полети. От МВнР съветват българските граждани с планирани пътувания до тези страни през идните дни да следят непрекъснато статуса на своите полети, да си осигурят повече време за придвижване до терминалите и да се съобразяват с инструкциите на местните власти.