Паднали дървета и скъсани от тежкия мокър сняг проводници предизвикаха сериозни аварии по електроразпределителната мрежа в област Враца. Още от снощи стотици домакинства в десетки населени места от шест общини в региона, където валежите бяха най-интензивни, останаха с нарушено електроподаване, предава БНР.

Въпреки непрекъснатата работа по отстраняване на щетите, по последни данни частично без ток остават 30 населени места в общините Мездра, Роман, Криводол и Враца. Най-мащабно и продължително е прекъсването в община Мездра, където от снощи проблеми с електричеството имат градът и 23 села. Заради усложнената обстановка утре учебните занятия в общината са отменени.

Дълготрайни аварии са регистрирани и в седем по-малки села на територията на общините Роман и Криводол, като електроразпределителното дружество е изпратило допълнителни аварийни екипи на терен.

Междувременно областният център Враца отчете най-дебелата снежна покривка в страната, надхвърляща 40 сантиметра. Обледеняване на контактната мрежа принуди местния транспорт да замени тролейбусите с електробуси, а автобусите по градските и междуселищните линии се движеха със закъснения през целия ден.

Макар седем снегопочистващи машини да обработват без прекъсване главните артерии, придвижването във Враца остава трудно, а малките улици и тротоарите все още са затрупани. Множество граждани обаче се включиха в призива на общината и излязоха с лопати, за да разчистят подходите към входовете и имотите си.

Тежка остава зимната ситуация и в съседната област Монтана, където екипите продължават да отстраняват щетите от бурята. По информация на областния управител Иван Каменов токът вече е възстановен в селата Стубел, Липен, Гаганица и Бистрилица. Пътната мрежа в региона е проходима при зимни условия, но международният път Е-79 в участъка между Монтана и Враца остава затворен за движение.