Боримиров скочи на Тодор Батков: Няма да позволим да си правят пиар на гърба на Левски
Визирам много хора, включително синчето на един наш бивш собственик, обяви легендата на клуба
Даниел Боримиров отправи сериозни критики към „синчето на един наш бивш собственик", имайки предвид Тодор Батков - син. Според него някои хора използват случилото се с феновете на „сините“ в Марсилия за собствена популярност. Боримиров най-вероятно има предвид недоволството на феновете от реакцията на ръководството след атаката в Марсилия.
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„Не е редно някои хора да си правят пиар на нещастието на тези хора. Визирам много хора, включително синчето на един наш бивш собственик“, заяви Боримиров пред журналистите.
Боримиров разкри и как се е стигнало до отлагането на мача със Септември София от 16-ия кръг на Първа лига.
„Състоянието на терена, особено около него е тежко. Ако някой падне и се удари около тъча... Утре ще дойдат на място делегат и съдии. Ще се прецени дали може да се играе мачът 24 часа след първоначално обявения час. Делегатът каза, че не смее да вземе решение, защото сами видяхме какво е около терена. Утре в 11 ще разберем дали ще се играе мачът. Отоплението работи, но се притеснявам, че когато стане -15 градуса, може и да не смогне", заяви Боримиров.