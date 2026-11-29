Даниел Боримиров отправи сериозни критики към „синчето на един наш бивш собственик", имайки предвид Тодор Батков - син. Според него някои хора използват случилото се с феновете на „сините“ в Марсилия за собствена популярност. Боримиров най-вероятно има предвид недоволството на феновете от реакцията на ръководството след атаката в Марсилия.

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„Не е редно някои хора да си правят пиар на нещастието на тези хора. Визирам много хора, включително синчето на един наш бивш собственик“, заяви Боримиров пред журналистите.

Боримиров разкри и как се е стигнало до отлагането на мача със Септември София от 16-ия кръг на Първа лига.

„Състоянието на терена, особено около него е тежко. Ако някой падне и се удари около тъча... Утре ще дойдат на място делегат и съдии. Ще се прецени дали може да се играе мачът 24 часа след първоначално обявения час. Делегатът каза, че не смее да вземе решение, защото сами видяхме какво е около терена. Утре в 11 ще разберем дали ще се играе мачът. Отоплението работи, но се притеснявам, че когато стане -15 градуса, може и да не смогне", заяви Боримиров.