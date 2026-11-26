Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след баталните сцени по време на мача на "сините" срещу Олимпик Марсилия на "Велодром". Той заяви, че от клуба са поискали двубоят да бъде прекратен, но делегатът на срещата, който е бил от Португалия, не е позволил.

"Към момента нямаме информация да има в болницата хора. Днес е ден, в който не можем да говорим за футбол. "Велодром" се превърна в бойно поле. Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не взеха мерки. Кръвта, която се проля тук, е тяхна вина. Те не анализираха риска на този мач. Някой хора там си седят и си мърдат пръстчетата и не могат да взимат решения, които са в полза на футбола. Днес имаше война", каза Боримиров.

"Имаше събиране и говорихме с префектурата. Казаха, че ще окажат пълно съдействие и дори Марсилия пое ангажимент. Опитахме да прекратим мача, но делегатът, който е португалец, не разреши. Каза, че до него няма информация, която да спре мача. С цел сигурност мачът е продължил, за да не се предизвикат ексцесии", добави той.

"Защо и как такава група от хора стигна до сектора? Къде бяха стюардите и охраната? Няма как да опиша всичко това. УЕФА не трябваше да разреши това. Очаквам повече мачове да не се играят на този стадион, защото мисля, че футболът трябва да доставя радост, а не да ставаме свидетели на такива сцени. Не може хората в УЕФА да допускат такива неща да се случват", коментира още Боримиров.

"Аз лично разговаря с външно министрество. Опитаха се и те да окажат съдействие, но казваха, че Префектурата взима решение. Тук говорим за дискриминация. Всички строго осъждат действията и бездействията в този случай. Ако това беше в България, щяха да ни извадят от евротурнирите", завърши той.