На футболистите на Левски им беше тежко психически след „грозната постъпка от страна на домакините с феновете“, заяви Светослав Вуцов след загубата с 0:1 срещу Олимпик Марсилия в Лига Европа. Привържениците на „сините“ първо бяха ограничени до 500 билета, след това според различни информации бяха преследвани из града, а кулминацията бе масова атака на маскирани хора на трибуните. Според различни сведения има български граждани в болница.

„Беше тежко психически след грозната постъпка от страна на домакините с нашите фенове. Това няма как да не ни повлияе. Нашите фенове първо бяха ограничени несправедливо, а след това тези на Марсилия ги нападат с боксове и факли. Надявам се да са добре. Разбрах, че има пострадали хора, които са в болница. Пожелавам им бързо възстановяване и им благодаря за подкрепата“, заяви Вуцов.

В самия мач стражът на „сините“ спаси дузпа и ги остави в играта до самия край, но Левски така и не успя да отбележи гол.

„Не ни достигна това, че не успяхме да реализираме една от ситуациите ни. Представихме се добре и можехме да вземем поне една точка. Сверихме си часовника с отбор от топ 5 първенствата и бяхме на добро ниво“, добави вратарят на „сините“.