Изследването „Рудодобивът в Босилеградско - вектори на унищожението“ на д-р Валентин Янев ще бъде преведено на английски език, за да достигне до европейските институции, предава БНТ.

Връзка между трансграничното замърсяване от оловно-цинковите мини край сръбския град Босилеград и повишената заболеваемост в района разкрива новата книга на д-р Валентин Янев.

Изданието проследява дългогодишен екологичен проблем, при който отпадните води от минните съоръжения се изливат директно в местните водоеми и преминават на територията на България.

Според председателя на Културно-информационния център в Босилеград Иван Николов, минната дейност нанася тежки щети не само на природата, но и на местната общност.

"Тези мини просто съсипаха средата, в която все още живееха българите в Босилеградско. Явно се работи за много големи печалби, но затова пък районът все повече обеднява, все повече обезлюдява и оставаме все по-малко и по-малко“, коментира той.

Въпреки че мина „Караманица“, разположена едва на 3 километра по права линия от българската граница, към момента е затворена след натиск от местни жители, неправителствени организации и държавни институции, рискът за околната среда остава. По думите на автора д-р Валентин Янев другата мина в района – „Грот“, продължава да работи и да замърсява България. Той предупреди и за сериозни индикации, че се подготвя възобновяване на дейността на „Караманица“ с десетократно по-голям капацитет на рудодобив.

„Опасността е реална и съществува. Това, което се опитваме да направим, е превенция, за да предотвратим да не стане“, подчерта д-р Янев.