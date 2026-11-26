Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможността Русия да предприеме нова мащабна въздушна атака срещу Украйна през следващите дни. По думите му украинските власти разполагат с информация за подготовката на подобен удар, предаде Ройтерс.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски призова гражданите да бъдат особено внимателни и да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога.

„За съжаление имаме информация за подготвянето на нов масиран удар от руснаците в близките дни“, заяви украинският държавен глава.

Той отправи призив към населението да следи предупрежденията на властите и да реагира своевременно при обявяване на въздушна тревога.