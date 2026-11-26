Зеленски предупреди украинците за очаквана нова масирана руска атака в следващите дни
Украинският президент призова гражданите да следят сигналите за въздушна тревога
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможността Русия да предприеме нова мащабна въздушна атака срещу Украйна през следващите дни. По думите му украинските власти разполагат с информация за подготовката на подобен удар, предаде Ройтерс.
Във вечерното си видеообръщение Зеленски призова гражданите да бъдат особено внимателни и да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога.
„За съжаление имаме информация за подготвянето на нов масиран удар от руснаците в близките дни“, заяви украинският държавен глава.
Той отправи призив към населението да следи предупрежденията на властите и да реагира своевременно при обявяване на въздушна тревога.
Предупреждението идва на фона на продължаващите руски въздушни атаки срещу украински градове и критична инфраструктура.
Украинските власти редовно призовават населението да спазва указанията за безопасност и да използва укритията при обявяване на въздушна тревога. Особено уязвими остават енергийните съоръжения, транспортната инфраструктура и обектите от критично значение за функционирането на държавата.