Швеция извика руския посланик в Стокхолм, за да изрази официален протест срещу нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети и предполагаем заговор за убийството на американско-украински гражданин в Дания. Това съобщи шведското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес и БТА.

В дипломатическата нота Швеция е изразила несъгласието си с инцидента от 20 ноември, когато руско военно нападение е довело до нарушаване на полското въздушно пространство.

Стокхолм е протестирал и срещу предполагаемия план за убийство на американско-украински гражданин на датска територия. На 20 ноември датските власти са посочили Русия като отговорна за случая.

Извикването на руския посланик е официален дипломатически акт, чрез който шведското правителство е предало позицията си по двата случая.