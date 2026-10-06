Швеция ще разположи ракети „Пейтриът“ в Полша

Швеция ще разположи системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в източната част на Полша, за да подпомогне защитата на логистичен център на НАТО, използван за доставките на оръжие за Украйна, заяви шведският премиер Улф Кристершон, цитиран от Ройтерс.

Шведските системи ще заменят намиращите се в момента в Полша нидерландски „Пейтриът“. Очаква се новото разполагане да започне през декември. Стокхолм ще изпрати и около 100 военнослужещи от своите части за противовъздушна отбрана, базирани в Халмстад.

Решението идва седмица след като Швеция обяви, че ще изпрати изтребители „Грипен“ в Полша като част от мисията на НАТО за въздушно наблюдение.

„Задачата на разполагането както на „Грипен“, така и на „Пейтриът“, е за защита на логистичния хъб на НАТО в Полша“, заяви Кристершон.

Швеция не е съобщила колко системи „Пейтриът“ ще бъдат изпратени в Полша.

Миналия месец полският премиер Доналд Туск заяви, позовавайки се на разузнавателни данни, че Русия планира „хибридни“ атаки с дронове и ракети срещу държавите, които оказват подкрепа на Украйна.

Седмица по-късно руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „няма намерение да атакува никого“. Той допълни, че ако страната му бъде подложена на агресия, „няма да имаме друг избор, освен да реагираме“.