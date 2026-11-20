Френският президент Еманюел Макрон осъди тази вечер "агресивната политика" на Русия на европейска територия". Той я определи като "безотговорна игра", която може само да я изолира още повече, след поредица от сериозни инциденти, по-конкретно в Полша и Дания, предадоха световните агенции.

"Като засилва агресивната си война срещу Украйна и като продължава да следва агресивна политика на европейска територия, Русия играе безотговорна игра, която може само да я изолира още повече и да засили решимостта и единството на европейците, както и на всички онези, които искат да работят за мира и стабилността на нашия континент", написа Макрон в Екс.