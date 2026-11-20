Постигнахме два важни успеха – избор на нов ВСС, който да спре блокажа на статуквото, апатията на стария ред, който цареше с години и блокираше всякакви смислени действия в съдебната система. България се справи се справи успешно и с Плана за възстановяване и устойчивор (ПВУ), което се дължи на нашите успешни действия, каза Пеканов.

"Получаваме близо 99% от средствата. Днес беше одобрено от Европейската комисия петото плащане в размер на над 1,7 милиарда евро. За това действително смятам, че трябва да се поздравим и няма да крия, без каквато и да е суетливост, това пето плащане се дължи, смятам, на успеха на нашето правителство и на доста бързите и ясни действия, които предприехме още от първия ден от встъпването ни в длъжност"

"През пролетта на тази година България беше получила само преди шест месеца общо 50% за цялото време, пет години, от парите по ПВУ. Сега сме на 99%. Тук благодаря наистина на премиера Радев за ясния му ангажимент това да се случи и да не загубим пари, както и на парламента", каза Пеканов.

По думите му ПВУ е променил българската икономика.

"Когато отворя социалните мрежи виждам, че стотици хора се возят на нови, модерни влакове, енергийната система се промени – внедрихме възобновяеми енергийни източници, внедрихме батерии, които сега се опитваме да адресираме, но те помагат на стабилността на системата, купихме медицински хеликоптери, медицинска апаратура за болници в цялата страна, реновирахме болници, изброи той. Изградиха се STEM кабинети във всяко едно училище", допълни вицепремиерът.