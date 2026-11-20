Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към Румен Радев и "Прогресивна България" след избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според него подкрепата на различни политически сили за новите членове на кадровия орган показва разминаване между предизборните обещания и действията на управляващите.

"Изборът на Висш съдебен съвет с гласовете на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС превърна формацията на Радев в маргинална партия, която скоро ще се бори да мине четирипроцентовата бариера при едни нови избори", заяви Костадинов.

Той обвини партията на Радев, че е подвела собствените си избиратели, като е допуснала политическо сътрудничество с формации, срещу които се е противопоставяла.

"Отдавна не е имало партия, която толкова брутално да лъже своите избиратели. И те, разбира се, няма да простят поредната измама на Румен Радев", допълни лидерът на "Възраждане".

Изказването му идва след като Народното събрание избра 11 членове на ВСС от парламентарната квота - шестима в Съдийската и петима в Прокурорската колегия. Изборът беше осъществен с широко парламентарно мнозинство, като част от кандидатите получиха подкрепа от над 220 народни представители.

По-рано Костадинов определи гласуването като политическа сделка и обвини "Прогресивна България" в предоставяне на влияние върху съдебната власт на "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".