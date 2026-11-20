Министърът на културата Евтим Милошев участва днес в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел.

По време на формата „Култура, аудио-визия и медии“ българският министър представи позициите на страната ни по темата за защитата на децата в цифровата среда и постави въпроса за по-тясното европейско сътрудничество в опазването и популяризирането на подводното културно наследство.

В рамките на дебата относно предложението за Закон на ЕС за децата (EU KIDS Act) министър Милошев приветства създаването на единна европейска правна рамка за защита на малолетните и непълнолетните в цифровата среда.

България подкрепя подход, който поставя безопасността на децата в центъра, като същевременно гарантира правата им на личен живот, достъп до информация, комуникация, участие и образование.

Министърът обърна внимание на рисковете, свързани с използването на социалните мрежи и онлайн услугите от деца и подрастващи, сред които кибертормозът, радикализацията, нарушаването на личната неприкосновеност и неправомерното използване на лични данни, контактите с непознати и опасността от въвличане в рискови взаимоотношения.

„Отговорността за защитата на непълнолетните в цифровата среда не следва да се свежда основно до родителския контрол. Тя трябва да бъде възложена и на доставчиците на цифрови услуги“, подчерта министър Евтим Милошев.