Новак Джокович ще демонстрира уменията си и пред филмовите камери. Сърбинът прави своя дебют на големия екран с участие в новата холивудска комедия Focker-In-Law“ („Запознай се с техните“). Това е четвъртият филм от поредицата Fockers, в която героят на Бен Стилър попада в неловки ситуации със семейството на съпругата си.

Новак Джокович отпадна в Париж и остана без място на финалите в Торино

24-кратният шампион от Големия шлем се появява в кратка сцена, заедно с Оуен Уилсън. Сърбинът е с тенис ракета в ръка и влиза в ролята на човек, който дава урок на героя. Участието на Джокович беше разкрито в трейлъра на продукцията, чиято премиера по екраните у нас е насрочена за 27 ноември.

В актьорския състав са още легендарният Робърт де Ниро, Бен Стилър, Ариана Гранде, Блайт Данър и Тери Поло. Сюжетът този път се фокусира върху Хенри Фокър - сина на Грег и Пам, който решава да се ожени за Оливия, изиграна от Ариана Гранде.

Любителите на тениса няма да видят Новак Джокович в игра до края на декември, когато стартира демонстративният турнир „Шестте краля“ в Рияд.