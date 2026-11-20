Катастрофалното представяне на България в Лига на нациите взе първа жертва в БФС. Техническият директор Кирил Котев в освободен от поста си, съобщиха от централата с две изречения. Котев бе назначен през април 2024 като част от екипа на новоизбрания президент Георги Иванов - Гонзо.

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„Българският футболен съюз информира, че Кирил Котев вече не изпълнява функциите на технически директор на централата. Решението бе взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни", съобщават накратко от „Бояна".

Спокойно може да кажем, че Котев стана изкупителна жертва за резила на националния отбор в Лигата на нациите. През миналата седмица „трикольорите" загубиха от Исландия с унизителното 0:5 в Пловдив, а на следващия ден Котев поднесе извинение. Това беше и единствената официална реакция от БФС, въпреки че се появиха призиви за оставка и поемане на отговорност от футболната общественост у нас.

Три дни след крушението от Исландия, националите загубиха за първи път в историята си от Естония и завършиха с 4 точки в своята група в Лигата на нациите. Исландия спечели промоция с 14 точки, Естония си осигури участие на плейоф с 12 точки, а Люксембург остана след българския тим с 3 точки.