Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов ще проведе майсторски клас в Университета за национално и световно стопанство. Събитието е под надслов “Футболът 2030: икономика на следващо ниво” и е насочено към студенти и докторанти с интерес към футбола и бизнеса.

В майсторския клас ще участва и представител на ЦСКА, чието име все още не е обявено. Участниците ще получат практически казус, свързан с темата на събитието. Авторът на най-доброто решение ще спечели едномесечен стаж в централата на БФС в Бояна.

Събитието ще се проведе на 3 декември от 10:00 часа в зала “Тържествена” на УНСС.