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Бивш член на Изпълкома на БФС поиска оставката на Георги Иванов - Гонзо

Бивш член на Изпълкома на БФС поиска оставката на Георги Иванов - Гонзо
БТА

Петър Величков призова и Христо Стоичков да стои по-далече от българския футбол

Бившият член на изпълкома на Българския футболен съюз (БФС) Петър Величков призова президента на Георги Иванов - Гонзо да подаде оставка след загубата от Исландия с 0:5 в Пловдив. Величков използва и подигравателен коментар по адрес на Христо Стоичков, който изгледа двубоя на живо до президента на БФС. Преди няколко години самият Величков беше част от управлението на БФС, но напусна, за да се присъедини към екипа на Димитър Берабтов. Последният загуби изборите за президент на българския футбол от Георги Иванов на 15 март 2024 година.

Селекционерът на Исландия: Българите се предадоха след третия гол

Публикуваме поста на Петър Величков без редакторска намеса:

„Ето това ни обеща за след 3 години Георги Иванов Гонзото. “Ще видите каза къде ще е този национален отбор след 3 години.”

Виждаме - играем в аутсайдерската група в Лигата на Нациите, падаме с 8:0 от Исландия в двата мача с тях, преди това Люксембург ни би в България и пак у дома направихме престижно 0:0 с Естония, на 90то място в класацията на ФИФА сме, 300 души на стадиона наблюдават мач на националния отбор и гледаме смело към квалификациите за следващото Европейско първенство. А уж Гонзо заведе националите в Пловдив, защото в София никой не ги гледа.

Гонзо и Ицо Кауфланда са се изправили гордо на трибуните готови да посрещнат глоба от Комисията за Защота на Конкуренцията, ако реши да санкционира и БФС. Нелоялно се надпреварват за приза “Неудачник на годината”.

Оценката за работата на Гонзото, като водач на БФС я дадоха тези 300 неповторими оптимисти за бъдещето на българския футбол - Викаха Оставка нееднократно.

Не е ли време тандема Гонзо/Стоичков да си събират багажа и кой от къде е?

Гонзо, ОСТАВКА ! Стоичков по-далеч от българския футбол“.

 

 

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