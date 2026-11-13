Почина дългогодишният журналист на БНР Ники Атанасов

На 75-годишна възраст внезапно почина дългогодишният журналист от БНР Ники Атанасов, съобщи медията.

Професионалният му път в общественото радио започва още през 1985 г. в „Радио България“, а през 1998 г. се присъединява към екипа на емблематичния „Нощен Хоризонт“. В националния ефир той оставя ярка следа като водещ на нощния блок на програма „Хоризонт“, токшоуто „Ники и приятели“ и музикално-развлекателното предаване „Неделен клуб Хоризонт“.

Освен с работата си пред микрофона, Ники Атанасов бе добре познат на публиката и като музикант. Мнозина го определяха като най-добрия изпълнител у нас на песните на Владимир Висоцки. Репертоарът му включваше също композиции на Булат Окуджава, а в дискографията му са записани и няколко албума с популярни руски романси.

„Таралеж“ изразява съболезнованията си към семейството, близките и колегите на Ники Атанасов. Светла му памет!