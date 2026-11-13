Новини
Търси
Подкаст
Общество

Почина дългогодишният журналист на БНР Ники Атанасов

Почина дългогодишният журналист на БНР Ники Атанасов
Стопкадър/БНТ

В националния ефир той оставя ярка следа като водещ на нощния блок на програма „Хоризонт“, токшоуто „Ники и приятели“ и музикално-развлекателното предаване „Неделен клуб Хоризонт“

На 75-годишна възраст внезапно почина дългогодишният журналист от БНР Ники Атанасов, съобщи медията.

Професионалният му път в общественото радио започва още през 1985 г. в „Радио България“, а през 1998 г. се присъединява към екипа на емблематичния „Нощен Хоризонт“. В националния ефир той оставя ярка следа като водещ на нощния блок на програма „Хоризонт“, токшоуто „Ники и приятели“ и музикално-развлекателното предаване „Неделен клуб Хоризонт“.

Освен с работата си пред микрофона, Ники Атанасов бе добре познат на публиката и като музикант. Мнозина го определяха като най-добрия изпълнител у нас на песните на Владимир Висоцки. Репертоарът му включваше също композиции на Булат Окуджава, а в дискографията му са записани и няколко албума с популярни руски романси.

„Таралеж“ изразява съболезнованията си към семейството, близките и колегите на Ники Атанасов. Светла му памет!

Още по темата

„Второто убийство на Милен Цветков“: Журналисти срещу предсрочното освобождаване на Кристиян Николов

„Второто убийство на Милен Цветков“: Журналисти срещу предсрочното освобождаване на Кристиян Николов

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Нова защитена местност в България: Близо 1700 декара гора край Хасково ще бъдат опазвани

Нова защитена местност в България: Близо 1700 декара гора край Хасково ще бъдат опазвани

Дете погълна метална част от химикал в училище, транспортираха го с медицински хеликоптер

Дете погълна метална част от химикал в училище, транспортираха го с медицински хеликоптер

Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Полицията издирва мъж от пернишкото село Рударци

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона

Явор Гечев: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона

20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе

20-годишен моторист загина след тежка катастрофа в Русе

Водещи

Нидерландия вкара 7 гола на Гърция в Лигата на нациите

Нидерландия вкара 7 гола на Гърция в Лигата на нациите

  • Преди 29 минути
България записа една от най-срамните загуби в историята си

България записа една от най-срамните загуби в историята си

На живо: Пети гол на Исландия във вратата на България

На живо: Пети гол на Исландия във вратата на България

На живо: Става страшно - Исландия вкара четвърти гол на България

На живо: Става страшно - Исландия вкара четвърти гол на България

Почина дългогодишният журналист на БНР Ники Атанасов

Почина дългогодишният журналист на БНР Ники Атанасов

  • Преди 1 час
Зеленски настоява САЩ да премахнат ограниченията в работата на Starshield

Зеленски настоява САЩ да премахнат ограниченията в работата на Starshield

  • Преди 1 час
На живо: България - Исландия 0:3, автогол на Емил Ценов

На живо: България - Исландия 0:3, автогол на Емил Ценов

Най-важното от спорта на 13.11.2026 година

Най-важното от спорта на 13.11.2026 година

  • Преди 2 часа
Хантавирусът не е мутирал в по-опасен

Хантавирусът не е мутирал в по-опасен

  • Преди 2 часа
Нова защитена местност в България: Близо 1700 декара гора край Хасково ще бъдат опазвани

Нова защитена местност в България: Близо 1700 декара гора край Хасково ще бъдат опазвани

На живо: Исландия доминира, България гледа

На живо: Исландия доминира, България гледа

Най-важното от света на 13.11.26-та г.

Най-важното от света на 13.11.26-та г.

  • Преди 2 часа
Георги Ганев: Бюджетът можеше и да е много по-зле

Георги Ганев: Бюджетът можеше и да е много по-зле

  • Преди 2 часа
Мексико отрече мигрантски групи да се придвижват към границата със САЩ

Мексико отрече мигрантски групи да се придвижват към границата със САЩ

  • Преди 2 часа
На живо: Исландия вкара два гола на България за пет минути

На живо: Исландия вкара два гола на България за пет минути