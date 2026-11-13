Най-важното от света на 13.11.26-та г.

39 държави приеха в Дъблин харта за основните принципи за сигурност

39 държави от т.нар. „широка Европа“, надхвърляща границите на Европейския съюз, приеха по време на срещата им в Дъблин специална "харта", в която са заложени основните принципи на своята сигурност, предават световните агенции.

Документът обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес.

Хартата бе приета от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша.

ЕС реши кой ще седне на масата на преговорите за мир в Украйна от името на Европа

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се споразумяха кои представители ще защитават общата европейска позиция в предстоящите преговори за прекратяване на войната в Украйна. Решението беше взето на неформалната среща на европейските лидери в Дъблин, съобщиха Ройтерс и ДПА.

В преговорния екип ще участват представители на институциите на ЕС, както и на Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания. Те ще се включат в следващия кръг от тристранните разговори между Украйна, Русия и САЩ.

Това съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща след срещата в ирландската столица.

Великобритания и ЕС преговарят за ново споразумение

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че ще настоява за постигането на "добро споразумение" между Обединеното кралство и Европейския съюз. Това съобщи той след разговори с европейски лидери в Дъблин, предаде Франс прес.

"Смятам, че можем да постигнем добро споразумение за Обединеното кралство и именно за това ще се боря през следващите дни", заяви Бърнам. По думите му преговорите вероятно ще продължат "до последния момент", като "нещата вероятно ще се усложнят" преди срещата на върха между ЕС и Великобритания на 20 ноември в Брюксел.

Мицкоски реагира остро на намерението на Радев да постави въпроса за българите в Северна Македония пред Съвета на Европа

„Нека не се хващаме на провокации“, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в отговор на намерението на Румен Радев да постави пред Съвета на Европа въпроса за отношението към българите в страната.

Според Мицкоски държава, която не изпълнява редица решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, няма авторитет да коментира състоянието на човешките права в Северна Македония.

Той заяви, че подобни послания от България целят да провокират реакция от правителството в Скопие, която впоследствие да бъде използвана на международната сцена.

Какво знаем за глобалния срив на Microsoft?

Мащабно прекъсване в работата на Microsoft доведе до проблеми с редица популярни услуги на компанията, включително Outlook, Teams и платформата за изкуствен интелект Copilot. Нарушенията засегнаха потребители и организации в различни части на света, пише BBC.

От Microsoft заявиха, че причината за инцидента не е кибератака или пробив в сигурността. Компанията свърза проблема с повишено натоварване на инфраструктурата си, след като голям брой сървъри станали неочаквано недостъпни.