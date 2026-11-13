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ЕС реши кой ще седне на масата на преговорите за мир в Украйна от името на Европа

ЕС реши кой ще седне на масата на преговорите за мир в Украйна от името на Европа
АР/БТА

Решението беше взето на неформалната среща на европейските лидери в Дъблин

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се споразумяха кои представители ще защитават общата европейска позиция в предстоящите преговори за прекратяване на войната в Украйна. Решението беше взето на неформалната среща на европейските лидери в Дъблин, съобщиха Ройтерс и ДПА.

В преговорния екип ще участват представители на институциите на ЕС, както и на Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания. Те ще се включат в следващия кръг от тристранните разговори между Украйна, Русия и САЩ.

Това съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща след срещата в ирландската столица.

„Приветстваме всички дипломатически усилия за това Русия да бъде на масата на преговорите“, заяви Коща пред журналисти. Той изрази надежда, че предстоящите разговори ще доведат до конкретни резултати.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц потвърди, че Германия ще участва в следващите преговори, които според него се очаква да се проведат през следващите седмици.

Решението за европейското представителство идва след срещата в Абу Даби тази седмица, където се проведе пореден кръг от тристранни разговори с посредничеството на САЩ. В тях участваха и делегации от Германия, Франция, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.

 
 
 

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