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Най-важното от България на 13.11.2026-та г.

Най-важното от България на 13.11.2026-та г.
БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от родните новини, които се случиха днес

България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но изразява резерви към нейния преамбюл заради формулировките, свързани с войната в Украйна и започналите преговори за нейното мирно уреждане. Това заяви премиерът на Република България Румен Радев. По думите му страната ни подкрепя заложените в документа принципи за общи европейски усилия в борбата с организираната престъпност, тероризма, хибридните атаки, производството и разпространението на наркотици, както и нелегалната миграция.

Анализ по темата, който разглежда причините на премиера за решението му, както и контрааргументите, може да прочетете тук.

Спорният законопроект за промени в Закона за личната помощ ще бъде оттеглен, след като днес майки на деца с увреждания излязоха на протест и настояха управляващите да се откажат от предложенията. По-късно стана ясно, че след среща с финансовия министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова е взето решение да бъде подготвен нов вариант. Протестиращите настояваха промените да не бъдат приемани без предварително обсъждане с хората, които са пряко засегнати. Недоволството беше провокирано основно от предложенията, свързани със статута на личните асистенти, начина на заплащане и трудовите и осигурителните им права.

Интервю по темата с една от майките, която има дете със специални потребности и днес бе в парламента за разговори по темата с властимащите, може да прочете утре сутрин в Таралеж.

"Над 300 сигнала са получени във връзка със силния вятър чрез системата на телефон 112, в оперативния център „Аварийна помощ и превенция“, както и в центъра на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Работата на екипите започна още снощи и до този момент не е спирала". Това каза директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Мария Тенева на брифинг пред медиите във връзка със сигналите за силен вятър. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждения за силен вятър в почти цялата страна.

Търговската верига „Кауфланд България“ (Kaufland) смени с незабавен ефект председателя на Управителния си съвет Михаил Петров. Начело на компанията застава досегашният член на Управителния съвет и директор на дирекция „Централни отдели“ Петя Владимирова, съобщиха от дружеството в официално писмо до медиите. Спешната кадрова рокада е провокирана от острия обществен и институционален скандал, който се разрази през последните дни около производството на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу веригата.

От ГЕРБ настояват студентските и ученическите общежития, детските градини, училищата и молитвените храмове да плащат електроенергия на цени, съпоставими с тези за битовите потребители. Идеята беше представена от Йорданка Фандъкова след среща с представители на студентските съвети. Основният аргумент е, че студентите, които живеят в общежития, плащат електроенергия по цени за небитови потребители, тъй като общежитията се управляват от университети – юридически лица.

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