Над 300 сигнала заради силния вятър в София: Дървета паднаха върху автомобили

"Над 300 сигнала са получени във връзка със силния вятър чрез системата на телефон 112, в оперативния център „Аварийна помощ и превенция“, както и в центъра на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Работата на екипите започна още снощи и до този момент не е спирала".

Това каза директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Мария Тенева на брифинг пред медиите във връзка със сигналите за силен вятър.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждения за силен вятър в почти цялата страна.

Няма пострадали хора, посочи Тенева. Има 10 сигнала за автомобили, ударени от паднали дървета, като всички те вече са обработени. По-концентрирани са сигналите в районите „Витоша“, „Триадица“ и „Лозенец“, но сигнали има в почти всички квартали, каза тя. На този етап обстановката е нормализирана, но има още много сигнали за обработване. Около една трета от сигналите, а може би и повече, вече са отработени.

"От снощи, около 20:30 ч., на терен работят 15 екипа на пожарната и 12 екипа на аварийната помощ. Има и допълнителни дежурни служители в оперативния център".

Активирано е доброволното формирование към Столичната община, чиито членове също помагат, а Столичният инспекторат също е на терен.

"Служителите му извършват обходи, за да установят състоянието на контейнерите за смет, които са разместени или преобърнати от вятъра".

Няма училища и детски градини с преустановено електрозахранване.

"Сутринта е имало една авария, но екипите на „Електрохолд“ работят по отстраняването ѝ. Имаше и случай на паднало дърво върху проводници, което за кратко е прекъснало електрозахранването на частен обект".

По отношение на подобен случай на бул. „Хенрик Ибсен“ тя посочи, че там електрозахранването вече е възстановено.

Няма затруднения с придвижването и до този момент градският транспорт се движи нормално.

За кратко е било спряно движението на трамвай № 11. Достъпът до Витоша на този етап е забранен с цел превенция. Там има дървета, които са препречили пътя. Когато бъдат отстранени, движението ще бъде възстановено. С цел безопасност не се препоръчва на хората да ходят на разходка във Витоша, тъй като в планината има много дървета, които могат да бъдат повалени от вятъра.

Има два сигнала за ламарини, надвиснали от покриви, но местата са обезопасени. Когато вятърът утихне, ще бъде използвана вишка за отстраняването им. Тенева препоръча на гражданите да почистят балконите си от неукрепени и тежки предмети, да бъдат внимателни и да не паркират автомобилите си под големи дървета. Тя призова и строителните обекти да укрепят оградите и предпазните си пана.

Тенева заяви, че стари и изсъхнали дървета са били премахвани предварително във всички райони, за да се предотвратят инциденти, като това е целогодишна практика.

"Еколозите към съответното направление извършват обходи, но вятърът е силен и при пориви достига скорост от 60–70 км/ч. В такива моменти дори здраво дърво може да падне".

Във връзка със събирането на листата Тенева посочи, че Столичният инспекторат се е организирал още от снощи и листната маса се почиства, тъй като след вятъра се очаква и дъжд.