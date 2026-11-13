Антиправителствените протести в Албания продължават вече 166 дни с искане за оставката на Еди Рама

Антиправителствените протести в Албания продължават вече 166 дни. Вчера вечерта група граждани отново се събраха пред сградата на кабинета на премиера Еди Рама в Тирана и настояха за оставка на правителството, съобщава агенция АТА.

Демонстрантите са отказали да започнат диалог с министър-председателя и са заявили, че ще продължат протестните си действия, докато исканията им не бъдат изпълнени. Последната демонстрация е преминала спокойно, без регистрирани инциденти.

Междувременно в страната вече е в сила нов законодателен пакет за противодействие на насилието в градска среда. Той включва шест правни акта, насочени към предотвратяване на прояви на насилие и защита на обществената и частната собственост по време на публични събития.

На фона на продължаващото недоволство в началото на ноември Рама представи онлайн платформата "Говори с министър-председателя". Чрез нея гражданите могат да се свързват пряко с премиера, да споделят притесненията си и да предлагат идеи.

Протестите започнаха през май заради планиран инвестиционен проект за изграждане на луксозен курорт в Звърнец, за който се предполага, че е свързан с Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп. Впоследствие недоволството се разрасна и към първоначалните възражения бяха добавени искания за оставка на правителството и промяна на политическото статукво.

На 13 октомври в Тирана започнаха и студентски протести, които се разпространиха в градове като Корча, Вльора, Шкодра и Дуръс. Студентите изразиха недоволство от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломирането. Те също поискаха оставката на Рама и създаването на служебно правителство.

Демонстрациите бяха съпроводени от сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници бяха задържани от властите.

В началото на ноември част от протестиращите студенти се върнаха в учебните зали, след като напрежението постепенно намаля. Въпреки отшумяването на студентските демонстрации, групи граждани продължават да се събират пред кабинета на премиера с настояване той да подаде оставка.