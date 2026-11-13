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Спешна проверка на пътя между селата Макреш и Бела обеща министър Иван Шишков

Спешна проверка на пътя между селата Макреш и Бела обеща министър Иван Шишков
Снимка: БТА

При установяване на дефекти ще се предприемат действия за отстраняването им

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на парламентарния контрол, че ще бъде направена спешна проверка на пътното платно и прилежащите откоси в участъка между Видинските села Макреш и Бела в кратки срокове, за да се установят причините за деформациите и да се реализира гаранционната отговорност на строителя за тяхното отстраняване.

При констатирани дефекти ще бъдат предприети необходимите действия за тяхното отстраняване при спазване на гаранционните задължения на строител и консултант. Подчертавам, че гаранционната отговорност следва да бъде реализирана в пълен обем, като са налице основанията за това“, заяви министър Шишков в отговор на въпрос от Любен Иванов, народен представител от ПГ на „Демократична България“ за сигнали за деформации на пътното платно и свличане на откоси по новоизградения участък на пътя 1-1 (Е-79) Видин – Ботевград в района над гр. Димово, област Видин, посока пътен възел „Бела“.

Участъкът от пътя Видин – Ботевград (между селата Макреш и Бела) е въведен в експлоатация на 30 май 2024 г. с разрешение за ползване СТ-05-264 и към момента се намира в гаранционен срок, каза министърът. Той обясни, че по повод подадените сигнали ще бъде извършена спешна проверка, която да установи действителното състояние на пътното платно и прилежащите откоси, както и причини за възникналите деформации. При установяване на дефекти ще се предприемат действия за отстраняването им в рамките на гаранционните задължения на строителя и консултанта, каза Шишков и подчерта, че гаранционната отговорност трябва да бъде потърсена в пълен обем.

Министърът изрази съжаление, че този участък е единственият завършен и въведен в експлоатация от трасето София – Видин и конкретно от Монтана до Видин и допълни, че това е по-големият проблем

В отговор на критиката за десетдневното забавяне на проверката, министър Шишков обясни, че обследването не може да стане „на око“, а изисква сериозна организация и прецизно документиране. Точните данни са задължителни, за да може Агенция „Пътна инфраструктура“ да предяви конкретен и обоснован иск към строителя, посочи Шишков.

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