Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е натрупала огромни задължения, надхвърлящи 700 милиона евро, натрупани през 2024 г. и 2025 г. Данните изнесе министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на визитата си в Пазарджик, където се включи в дискусионния форум „Регионите говорят“ заедно с местната власт и държавната администрация.

Сериозният финансов натиск беше официално потвърден и от доклад на Сметната палата, публикуван на 2 ноември, припомня БТА. Документът, който анализира периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г., разкрива, че при одитирането на годишния финансов отчет на МРРБ за 2025 г. се е наложило извършването на мащабни счетоводни корекции на обща стойност около 1,5 милиарда лева. В тази сума влизат близо 1,2 милиарда лева под формата на 1017 неодобрени сертификата за текущ ремонт и поддръжка, 312,5 милиона лева за нерегламентирани индексации, както и натрупани лихви за почти 6,2 милиона лева.

От одитната институция изрично поясняват, че тези корекции нямат за цел да генерират нови дългове, а просто да признаят счетоводно вече направени разходи и пасиви, включително такива от по-стари отчетни периоди.

По думите на регионалния министър именно това тежко финансово наследство, съчетано с пълната липса на готови проекти за основни ремонти, е вързало ръцете на ведомството за нови възлагания през 2026 г. Той обаче добави, че целият наличен ресурс в бюджета за 2027 г. ще бъде впрегнат максимално бързо, за да се обнови обликът на републиканската пътна мрежа.

В опит да се излезе от кризата МРРБ подготвя радикални реформи, които включват преструктуриране на тол управлението и промяна на философията при изграждането на големите обекти. Държавата планира да привлече частни капитали чрез публично-частни партньорства за проектирането и строителството на аутобани. Промените предвиждат съкращаване на административния персонал и дълбока технологична интеграция и синхронизация на тол системата с базите данни на МВР, КАТ и Министерството на транспорта с цел по-ефективен контрол над трафика и събираемостта.

„Когато обединяваме, правим една обща система, за да има много по-добро качество“, поясни Шишков. Според него търсенето на публично-частно партньорство за изграждането на магистрали е фундаментална промяна, чиято крайна цел е успешното завършване на цялата магистрална мрежа в страната.

Министърът увери, че подкрепата за общините остава водещ приоритет в държавните бюджети за 2026 и 2027 г. Разпределянето на средствата е съобразено с реалните възможности на хазната и ще отива директно за подобряване на жизнения стандарт по места. „Когато даваме пари на общините, ние не ги даваме на едни кметове“, каза регионалният министър.