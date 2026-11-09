Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години
БТА

По думите на регионалния министър именно това тежко финансово наследство, съчетано с пълната липса на готови проекти за основни ремонти, е вързало ръцете на ведомството за нови възлагания през 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е натрупала огромни задължения, надхвърлящи 700 милиона евро, натрупани през 2024 г. и 2025 г. Данните изнесе министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на визитата си в Пазарджик, където се включи в дискусионния форум „Регионите говорят“ заедно с местната власт и държавната администрация.

Сериозният финансов натиск беше официално потвърден и от доклад на Сметната палата, публикуван на 2 ноември, припомня БТА. Документът, който анализира периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г., разкрива, че при одитирането на годишния финансов отчет на МРРБ за 2025 г. се е наложило извършването на мащабни счетоводни корекции на обща стойност около 1,5 милиарда лева. В тази сума влизат близо 1,2 милиарда лева под формата на 1017 неодобрени сертификата за текущ ремонт и поддръжка, 312,5 милиона лева за нерегламентирани индексации, както и натрупани лихви за почти 6,2 милиона лева.

От одитната институция изрично поясняват, че тези корекции нямат за цел да генерират нови дългове, а просто да признаят счетоводно вече направени разходи и пасиви, включително такива от по-стари отчетни периоди.

По думите на регионалния министър именно това тежко финансово наследство, съчетано с пълната липса на готови проекти за основни ремонти, е вързало ръцете на ведомството за нови възлагания през 2026 г. Той обаче добави, че целият наличен ресурс в бюджета за 2027 г. ще бъде впрегнат максимално бързо, за да се обнови обликът на републиканската пътна мрежа.

В опит да се излезе от кризата МРРБ подготвя радикални реформи, които включват преструктуриране на тол управлението и промяна на философията при изграждането на големите обекти. Държавата планира да привлече частни капитали чрез публично-частни партньорства за проектирането и строителството на аутобани. Промените предвиждат съкращаване на административния персонал и дълбока технологична интеграция и синхронизация на тол системата с базите данни на МВР, КАТ и Министерството на транспорта с цел по-ефективен контрол над трафика и събираемостта.

„Когато обединяваме, правим една обща система, за да има много по-добро качество“, поясни  Шишков. Според него търсенето на публично-частно партньорство за изграждането на магистрали е фундаментална промяна, чиято крайна цел е успешното завършване на цялата магистрална мрежа в страната.

Министърът увери, че подкрепата за общините остава водещ приоритет в държавните бюджети за 2026 и 2027 г. Разпределянето на средствата е съобразено с реалните възможности на хазната и ще отива директно за подобряване на жизнения стандарт по места. „Когато даваме пари на общините, ние не ги даваме на едни кметове“, каза регионалният министър.

Още по темата

Николай Нанков към Иван Шишков: Лош ти е хороскопът за тапите на "Хемус"

Николай Нанков към Иван Шишков: Лош ти е хороскопът за тапите на "Хемус"

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Шишков обяви мащабни планове за 2027 г.: 200 км нови пътища и проектиране на още 1300 км

Шишков обяви мащабни планове за 2027 г.: 200 км нови пътища и проектиране на още 1300 км

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Явор Гечев: Този бюджет е по-добър от предишните

Явор Гечев: Този бюджет е по-добър от предишните

Аркади Шарков: Над 800 000 българи имат решения на ТЕЛК, без проверка, може да има злоупотреби

Аркади Шарков: Над 800 000 българи имат решения на ТЕЛК, без проверка, може да има злоупотреби

Наталия Ефремова: Пенсиите ще изпреварят инфлацията през 2027 г.

Наталия Ефремова: Пенсиите ще изпреварят инфлацията през 2027 г.

Водещи

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

  • Преди 3 минути
Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

  • Преди 5 минути
Франция обвини иранските гвардейци за хакнати хладилници

Франция обвини иранските гвардейци за хакнати хладилници

  • Преди 13 минути
Нова кампания в столичните училища среща младежите с техните спортни идоли

Нова кампания в столичните училища среща младежите с техните спортни идоли

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

  • Преди 35 минути
КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

  • Преди 42 минути
Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

  • Преди 49 минути
Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре

Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

  • Преди 1 час
МВнР с предупреждение за планирани стачни действия в Ирландия на 12 ноември

МВнР с предупреждение за планирани стачни действия в Ирландия на 12 ноември

  • Преди 1 час
"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

  • Преди 1 час
България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

  • Преди 1 час
Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

  • Преди 2 часа
Облаците се задържат и утре, на места се очакват валежи

Облаците се задържат и утре, на места се очакват валежи

  • Преди 2 часа