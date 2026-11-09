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Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре

Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре
БТА

За да се предотврати блокирането на района по време на най-натоварените часове, ремонтните работи ще стартират след 10:00 часа сутринта.

Столичната община въвежда временна организация на трафика на кръговото кръстовище при площад „Авиация“ (4-ти километър) утре, 10 ноември, поради започващи текущи ремонти по пътната настилка. Пътните платна ще бъдат частично стеснени в участъците, където се извършват строителните дейности.

За да се предотврати блокирането на района по време на най-натоварените часове, ремонтните работи ще стартират след 10:00 часа сутринта.

От общината апелират към шофьорите да преминават през кръстовището с повишено внимание, да се съобразяват с поставените временни пътни знаци, да намалят скоростта и да спазват безопасна дистанция. Дисциплинираното поведение на пътя е от ключово значение както за сигурността на преминаващите автомобили, така и за безопасността на работните екипи на терен.

Във връзка с очакваните затруднения и възможни закъснения, на гражданите се препоръчва да планират маршрутите си предварително и да предвидят повече време за пътуване през тази част на града.

Паралелно с това от Столична община информират, че предстоят текущи ремонтни дейности и на други ключови пътни артерии в София. Сред тях са булевардите „Г. М. Димитров“ и „Панчо Владигеров“, „Обелски път“, ул. „Акад. Димитрий Лихачов“, както и общинският път, свързващ квартал „Курило“ с близкото село Кътина.

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