"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

Косово остава „неразделна част от Сърбия и стълб на нашата духовна и културна идентичност“. Това обявиха представители на новото сръбско политическо движение „Студентска листа“ по време на знакова визита в региона. Сред членовете на делегацията бе и един от водещите кандидати на формацията Феджа Димович, който подчерта, че бъдещата им държавна политика ще се опира стриктно на сръбската конституция, където територията е вписана като неделима част от страната.

„От това пътуване черпим сили, които ще са ни необходими в борбата да изтръгнем страната си от лапите на организираната престъпност. На нашия народ в Косово и Метохия отправяме послание за любов и солидарност, с ясно обещание, че никога няма да бъде забравен“, написа по-късно Димович в профила си във Facebook.

Кадрите от посещението показват, че освен него, в Косово са пристигнали Неманя Карович, Милена Петрович, Емилия Маркович и Югослав Гашич от Прищинския университет със седалище в Северна Митровица.

Програмата на студентското движение премина при специфична изолация – младите политици проведоха срещи единствено с висшия клир на Сръбската православна църква (СПЦ), съобщиха официално в неделя вечерта от Рашко-Призренската епархия. Разговорите се състояха в манастира „Грачаница“, където кандидатите на „Студентска листа“ разговаряха лично с Рашко-Призренския митрополит Теодосий, за да се запознаят на терен с тежките условия на живот и предизвикателствата пред сръбската общност и православното духовенство. Исторически погледнато, СПЦ дълго време беше сочена за един от основните стожери на режима на Александър Вучич.

„Представителите на „Студентска листа“ изразиха готовност чрез бъдещата си работа и дейност в институциите да се посветят на защитата на сръбския народ, неговите права и православните светини, като поддържат постоянна връзка с хората, живеещи в Косово и Метохия“, се посочва в разпространеното изявление на епархията.