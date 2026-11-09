Новини
Търси
Подкаст
Балкани

"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия
АП/БТА

„Представителите на „Студентска листа“ изразиха готовност чрез бъдещата си работа и дейност в институциите да се посветят на защитата на сръбския народ, неговите права и православните светини, като поддържат постоянна връзка с хората, живеещи в Косово и Метохия“, се посочва в разпространеното изявление на епархията

Косово остава „неразделна част от Сърбия и стълб на нашата духовна и културна идентичност“. Това обявиха представители на новото сръбско политическо движение „Студентска листа“ по време на знакова визита в региона. Сред членовете на делегацията бе и един от водещите кандидати на формацията Феджа Димович, който подчерта, че бъдещата им държавна политика ще се опира стриктно на сръбската конституция, където територията е вписана като неделима част от страната.

„От това пътуване черпим сили, които ще са ни необходими в борбата да изтръгнем страната си от лапите на организираната престъпност. На нашия народ в Косово и Метохия отправяме послание за любов и солидарност, с ясно обещание, че никога няма да бъде забравен“, написа по-късно Димович в профила си във Facebook.

Кадрите от посещението показват, че освен него, в Косово са пристигнали Неманя Карович, Милена Петрович, Емилия Маркович и Югослав Гашич от Прищинския университет със седалище в Северна Митровица.

Програмата на студентското движение премина при специфична изолация – младите политици проведоха срещи единствено с висшия клир на Сръбската православна църква (СПЦ), съобщиха официално в неделя вечерта от Рашко-Призренската епархия. Разговорите се състояха в манастира „Грачаница“, където кандидатите на „Студентска листа“ разговаряха лично с Рашко-Призренския митрополит Теодосий, за да се запознаят на терен с тежките условия на живот и предизвикателствата пред сръбската общност и православното духовенство. Исторически погледнато, СПЦ дълго време беше сочена за един от основните стожери на режима на Александър Вучич.

„Представителите на „Студентска листа“ изразиха готовност чрез бъдещата си работа и дейност в институциите да се посветят на защитата на сръбския народ, неговите права и православните светини, като поддържат постоянна връзка с хората, живеещи в Косово и Метохия“, се посочва в разпространеното изявление на епархията.

Още по темата

„Студентската листа“ очерта приоритетите си за първите 100 дни на новото правителство в Сърбия

„Студентската листа“ очерта приоритетите си за първите 100 дни на новото правителство в Сърбия

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

Край на скъпия роуминг в Сърбия и Северна Македония? ЕС започна преговори

Край на скъпия роуминг в Сърбия и Северна Македония? ЕС започна преговори

Косово модернизира администрацията си с пускането на дигитален портфейл

Косово модернизира администрацията си с пускането на дигитален портфейл

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

В Анталия бе открита конференцията на ООН за климата COP 31

Шест станаха жертвите при експлозията в завод в Измир

Шест станаха жертвите при експлозията в завод в Измир

Трима загинали и 14 ранени при взрив в металургичен завод край турския град Измир

Трима загинали и 14 ранени при взрив в металургичен завод край турския град Измир

Мицотакис: Гърция изпълни дълга си към България с връщането на тленните останки на цар Самуил

Мицотакис: Гърция изпълни дълга си към България с връщането на тленните останки на цар Самуил

Водещи

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

Фон дер Лайен: Примирието в Украйна е условие за сигурността в Европа

  • Преди 3 минути
Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

  • Преди 5 минути
Франция обвини иранските гвардейци за хакнати хладилници

Франция обвини иранските гвардейци за хакнати хладилници

  • Преди 13 минути
Нова кампания в столичните училища среща младежите с техните спортни идоли

Нова кампания в столичните училища среща младежите с техните спортни идоли

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

Етър стигна само до точка от домакинството си на Монтана

  • Преди 35 минути
КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

  • Преди 42 минути
Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

Без Хари Кейн в идеалния отбор на FIFPro, Меси се завръща

  • Преди 49 минути
Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре

Ремонт затваря частично кръговото на 4-ти километър в София утре

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

Министър Шишков: АПИ е натрупала над 700 милиона евро задължения за две години

  • Преди 1 час
МВнР с предупреждение за планирани стачни действия в Ирландия на 12 ноември

МВнР с предупреждение за планирани стачни действия в Ирландия на 12 ноември

  • Преди 1 час
"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

"Студентска листа": Косово е неразделна част от Сърбия

  • Преди 1 час
България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

България стартира подготовка за мачовете от Лига на нациите с намален състав

  • Преди 1 час
Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Владимир Малинов подаде оставка като председател на „Газов хъб „Балкан“

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

  • Преди 2 часа
Облаците се задържат и утре, на места се очакват валежи

Облаците се задържат и утре, на места се очакват валежи

  • Преди 2 часа