Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

Шестима души са загинали, а 11 са ранени при експлозия в металургичен завод край турския град Алиага, окръг Измир, Западна Турция, предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на изявление на валийството на Измир.

Спасителни екипи издирват осем души, които са в неизвестност.

Пострадалите хора са приети в болници.

Продължават усилията на пожарникарите за гасене на пламъците в завода "Хабаш".

Огнеборците се опитват да угасят пожара, възникнал след силната експлозия.

Взривът стана в обедните часове днес.