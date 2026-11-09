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Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир
Pixabay

Спасителни екипи издирват осем души

Шестима души са загинали, а 11 са ранени при експлозия в металургичен завод край турския град Алиага,  окръг Измир, Западна Турция, предаде турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк, като се позовава на изявление на валийството на Измир. 

Спасителни екипи издирват осем души, които са в неизвестност. 

Пострадалите хора са приети в болници.

Продължават усилията на пожарникарите за гасене на пламъците в завода "Хабаш". 

Огнеборците се опитват да угасят пожара, възникнал след силната експлозия. 

Взривът стана в обедните часове днес.

 

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