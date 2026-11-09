Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

Жозе Моуриньо беше избран за треньор на месец октомври в испанската Ла Лига. Наставникът на Реал Мадрид получи отличието след силен период за “кралете”, които спечелиха всичките си мачове през месеца.

В първенството столичани записаха три победи. Реал надделя с 1:0 над Виляреал, след което победи Севиля с 4:1. Най-значимият успех дойде в първото Ел Класико за сезона, когато отборът на Моуриньо спечели с 2:1 като гост на Барселона.

Португалецът получава наградата за първи път през настоящата кампания. В гласуването той изпревари треньора на Реал Сосиедад Пелегрино Матарацо и наставника на Атлетико Мадрид Диего Симеоне.

Отличието идва в период на добра форма за Реал, който продължава борбата с Барселона и Атлетико в челото на испанското първенство.