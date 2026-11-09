Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

Окръжната прокуратура в Монтана предаде на съд управителя на местното ВиК дружество инж. Валери Иванов по обвинения за длъжностни престъпления. Според държавното обвинение допуснатите нарушения при управлението на дружеството са причинили значителни финансови щети.

Срещу Иванов е внесен обвинителен акт, който обхваща нарушения, извършени в периода от 2014 до 2022 година. Прокуратурата твърди, че през тези години управителят не е организирал и осигурил необходимата система за вътрешен финансов контрол.

Според обвинението липсата на достатъчен контрол върху изпълнението на финансовите задължения по сключени договори и върху служителите, отговарящи за отчитането на общественото имущество, е довела до щети в размер на 852 614,09 лева с ДДС.

Разследването е установило и предполагаеми нарушения при възлагането на обществена поръчка за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация, предназначена за отстраняване на арсен от питейната вода.

По данни на прокуратурата в периода от 25 август 2017 г. до 2 септември 2019 г. Валери Иванов умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество. Според обвинението той еднолично е договорил и сключил договора в нарушение на законовите изисквания.

Обществената поръчка е била възложена чрез пряко договаряне, въпреки че според разследващите не са били налице необходимите условия за неотложност, които да оправдаят използването на тази процедура.

Прокуратурата посочва още, че преди сключването на договора не са извършени предварителни проучвания, не е избрана подходяща технология за пречистване на водата и не е изготвен и одобрен инвестиционен проект. Не е било издадено и необходимото разрешение за строеж.

В резултат ВиК - Монтана е придобило елементи от пречиствателна станция, която според държавното обвинение е негодна по предназначение и не може да бъде използвана в бъдеще.

Щетите, свързани с този договор, са изчислени на 114 000 лева с ДДС, или приблизително 58 287 евро. От предоставената информация не става ясно дали тази сума е включена в общия размер на посочените от прокуратурата финансови щети.

Предстои делото срещу инж. Валери Иванов да бъде разгледано от съда, който ще прецени събраните доказателства и основателността на повдигнатите обвинения.

Към момента изложените нарушения и финансови щети представляват твърдения на прокуратурата, а вината на обвиняемия не е установена с влязла в сила присъда.