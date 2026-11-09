Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде показания за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Повече от час Доцова бе във Военно-окръжна прокуратура – София.

"Бях във военна прокуратура, за да дам показания като свидетел", каза на излизане от сградата Доцова, попитана дали ще подаде оставка като председател на Народното събрание, предава БТА.

"Бяха ми зададени въпроси, отговорих и сега всичко е в ръцете на разследващите", добави тя.

По-рано, при пристигането си във Военно-окръжната прокуратура, попитана дали смята, че премиерът трябва да освободи началника на Националната служба за охрана (НСО), Доцова посочи, че Народното събрание не участва в процедурата по избор или освобождаване на началника на НСО и не може да вземе отношение дали премиерът трябва да приеме оставката му. Тя припомни, че има вътрешна проверка и не може да вземе отношение за начина, по който служителите са изпълнили задълженията си.

Инцидентът между служител на службата и Соня Колтуклиева стана на 23 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София.