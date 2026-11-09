Рекордно количество цигари са иззели митничарите през октомври
Общо 39,4 млн. къса нелегални цигари са задържали митническите служители
Общо 39,4 млн. къса нелегални цигари са задържали митническите служители през октомври 2026 г., а това количество е най-голямото за последните десет години, съобщиха от Агенция "Митници".
Задържаните през октомври цигари представляват 41% от общото количество, открито през първите десет месеца на годината.
За това са допринесли шест случая, повечето от които в района на граничния преход "Кулата", при които са открити милиони късове нелегални цигари, уточняват от Агенцията.
Общо 96,1 млн. къса цигари са задържани от митническите органи в периода януари – октомври 2026 г. Количеството е с 45,3 млн. къса, или 89,3%, повече в сравнение със задържаното през цялата 2025 година.
България се използва като транзитна държава за нелегалното разпространение на цигари към Централна и Западна Европа, поясняват от Агенция "Митници".
Най-голям дял от задържаните количества през тази година е установен на външните граници на страната – 37,4 млн. къса, или 38,9% от общото количество. Основната част от тях са открити на границата с Турция. Същевременно се отчита значителен ръст на задържаните цигари в районите на граничните преходи. За първите десет месеца на годината там са установени 26,6 млн. къса, което представлява 27,6% от общото количество. Над десет пъти са се увеличили задържанията по вътрешните граници, основно вследствие на засиления контрол на граничен преход "Кулата" и в района на Видин.
Увеличават се и случаите на задържани цигари с български акцизен бандерол при опит да бъдат изнесени от страната към Западна и Централна Европа. В периода януари – октомври 2026 г. са задържани 3,2 млн. къса при 1,6 млн. къса за цялата минала година. Освен цигари, митническите служители са задържали и 7,8 млн. заготовки за кутии на известни марки, над 650 хил. филтъра за цигари, цигарена хартия и части за машини за производство на цигари. По данни на Агенция „Митници“ материалите са пътували към Западна Европа и вероятно са били предназначени за нелегални производства.
„Ефективната организация и координация на митническите екипи, анализът на риска и работата по компенсаторните мерки по граничните преходи, свързани с приемането на страната в Шенген, доведоха до постигане на рекордни резултати по отношение на задържанията на цигари“, коментира директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков.
От агенцията посочват, че резултатите са постигнати в рамките на осъществявания митнически контрол, включително чрез компенсаторните мерки в района на шенгенските гранични преходи.