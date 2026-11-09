Рекордно количество цигари са иззели митничарите през октомври

Общо 39,4 млн. къса нелегални цигари са задържали митническите служители през октомври 2026 г., а това количество е най-голямото за последните десет години, съобщиха от Агенция "Митници".

Задържаните през октомври цигари представляват 41% от общото количество, открито през първите десет месеца на годината.

За това са допринесли шест случая, повечето от които в района на граничния преход "Кулата", при които са открити милиони късове нелегални цигари, уточняват от Агенцията.

Общо 96,1 млн. къса цигари са задържани от митническите органи в периода януари – октомври 2026 г. Количеството е с 45,3 млн. къса, или 89,3%, повече в сравнение със задържаното през цялата 2025 година.

България се използва като транзитна държава за нелегалното разпространение на цигари към Централна и Западна Европа, поясняват от Агенция "Митници".

Най-голям дял от задържаните количества през тази година е установен на външните граници на страната – 37,4 млн. къса, или 38,9% от общото количество. Основната част от тях са открити на границата с Турция. Същевременно се отчита значителен ръст на задържаните цигари в районите на граничните преходи. За първите десет месеца на годината там са установени 26,6 млн. къса, което представлява 27,6% от общото количество. Над десет пъти са се увеличили задържанията по вътрешните граници, основно вследствие на засиления контрол на граничен преход "Кулата" и в района на Видин.

Увеличават се и случаите на задържани цигари с български акцизен бандерол при опит да бъдат изнесени от страната към Западна и Централна Европа. В периода януари – октомври 2026 г. са задържани 3,2 млн. къса при 1,6 млн. къса за цялата минала година. Освен цигари, митническите служители са задържали и 7,8 млн. заготовки за кутии на известни марки, над 650 хил. филтъра за цигари, цигарена хартия и части за машини за производство на цигари. По данни на Агенция „Митници“ материалите са пътували към Западна Европа и вероятно са били предназначени за нелегални производства.

„Ефективната организация и координация на митническите екипи, анализът на риска и работата по компенсаторните мерки по граничните преходи, свързани с приемането на страната в Шенген, доведоха до постигане на рекордни резултати по отношение на задържанията на цигари“, коментира директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков.

От агенцията посочват, че резултатите са постигнати в рамките на осъществявания митнически контрол, включително чрез компенсаторните мерки в района на шенгенските гранични преходи.