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Експертиза в Кочани: Ударът е станал в лентата на Ива Михайлова

Експертиза в Кочани: Ударът е станал в лентата на Ива Михайлова

Вещото лице Винко Гайца заяви пред съда, че автомобил "Рено" е навлязъл в лентата на управлявания от Михайлова "Фолксваген". Междувременно съдът отхвърли молбата ѝ да участва в заседанието чрез видеоконферентна връзка

Нови подробности около катастрофата, за която се води делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония, станаха известни по време на поредното съдебно заседание в Кочани. Изслушаното вещо лице Винко Гайца заяви, че според изготвената от него експертиза автомобилът "Рено", движещ се от Щип към Кочани, е навлязъл в лентата на управлявания от Михайлова "Фолксваген".

Гайца има опит с над 6000 експертизи на пътнотранспортни произшествия в Северна Македония. Заключението му е изготвено въз основа на събраните при огледа доказателства, протокола и фотоалбума от мястото на катастрофата, съобщава БНТ.

Според вещото лице следите от произшествието показват, че сблъсъкът е настъпил в лентата, в която се е движила Ива Михайлова.

Експертът обясни, че мястото на удара може да бъде установено чрез анализа на счупените стъкла, разлетите течности, движението на автомобилите след сблъсъка и крайното им положение.

По думите му следите категорично сочат, че автомобилът "Рено" е навлязъл в лентата на "Фолксваген"-а. Гайца посочи още, че следа от лекия автомобил  "Рено" започва в дясната лента, преминава в лявата и продължава, което според него подкрепя заключението за навлизане в насрещното движение.

Като допълнителен аргумент вещото лице посочи, че десният фар на "Рено"-то и предният регистрационен номер на "Фолксваген"-а са били открити в лявата лента.

Експертизата отчита и разлика в движението на двата автомобила след удара. Според Гайца "Рено"-то, което без товар е с около 400 килограма по-тежко от "Фолксваген"-а, се е завъртяло на повече от 50 градуса след сблъсъка. По-лекият автомобил се е отклонил с около 8 градуса и е спрял плътно вдясно в своята лента.

Вещото лице определи сблъсъка като типичен челно-ексцентричен удар, при който автомобилите не остават на мястото на първоначалния контакт, а продължават движението си и се завъртат.

Гайца отбеляза също, че част от следите от счупени стъкла не са били описани в скицата към протокола от произшествието, а единствено заснети. Не е било отчетено и разстоянието между двата автомобила след окончателното им спиране.

Междувременно в началото на съдебното заседание беше съобщено, че срещу Ива Михайлова е издадена заповед за 30-дневно задържане, след като тя е напуснала територията на Република Северна Македония.

В хода на заседанието стана ясно още, че в 11:45 часа е постъпила молба от Михайлова да се включи в процеса чрез видеоконферентна връзка. Съдът временно прекъсна заседанието, за да се запознаят страните с документите, но след възобновяването му отхвърли искането като неоснователно.

По-рано прокуратурата заяви, че според обвинението Михайлова е напуснала страната с цел да избегне наказателна отговорност. От държавното обвинение поискаха и експертна оценка на медицинската документация, свързана със здравословното ѝ състояние.

Михайлова се намира в България, където продължава лечението си. След първоначалния престой в "Пирогов" тя е преместена в Окръжна болница в София.

Представените експертни заключения са част от доказателствата по делото, като окончателната им оценка и преценката за отговорността за катастрофата предстои да бъдат направени от съда.

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