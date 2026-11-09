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Мерц на 9 ноември: Наш дълг е да пазим свободата и демокрацията

Мерц на 9 ноември: Наш дълг е да пазим свободата и демокрацията
АП/БТА

В своя публикация в социалната мрежа „Екс“ Мерц се спря на три съдбоносни дати от историята на страната, съвпаднали на днешната дата

По случай 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена германският канцлер Фридрих Мерц отправи силен апел за отстояване на свободата и демократичните ценности, предава ДПА.

В своя публикация в социалната мрежа „Екс“ Мерц се спря на три съдбоносни дати от историята на страната, съвпаднали на 9 ноември. Това са провъзгласяването на Ваймарската република през 1918 г. след слизането от престола на кайзер Вилхелм Втори, нацистките антиеврейски погроми по време на „Кристалната нощ“ през 1938 г. и събарянето на Берлинската стена през 1989 г., което откри хоризонта за обединението на Източна и Западна Германия.

„Девети ноември въплъщава едновременно най-мрачните и най-светлите страници от нашето минало – от антисемитизма и преследванията до зараждането на демокрацията и рухването на стената. Свободата и демокрацията не идват даром. Наш дълг е да ги пазим – както у дома в Германия, така и в цяла Европа“, категоричен бе канцлерът.

Програмата на правителствения ръководител за деня предвижда участие в тържествена церемония в Мюнхен. Събитието отбелязва 20 години от създаването на синагогата „Охел Якоб“, а редом до Мерц ще бъдат баварският премиер Маркус Зьодер и председателката на местния парламент Илзе Айгнер.

В политическите среди се очаква именно Айгнер да получи номинация за наследник на сегашния държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер. Ако кандидатурата ѝ бъде успешна, тя ще запише името си в историята като първата жена президент на Федералната република.

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