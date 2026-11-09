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Маркус Гиздол - властелинът на топ 4

Маркус Гиздол - властелинът на топ 4
БТА

Новият треньор на ЦСКА победи всичките си конкуренти за титлата в рамките на месец

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол влезе с гръм и трясък в българския футбол. Германският специалист в рамките на един месец победи всеки един от конкурентите си за титлата през този сезон и се превърна във властелин на топ 4. 

57-годишният наставник дебютира на 11 октомври в гостуване на ЦСКА 1948, което неговият отбор спечели с 3:2. Отборът му поведе с 2:0, но допусна изравняване, за да се стигне до късен победен гол на Бруно Жордао. 

На 26 октомври ЦСКА прие Лудогорец. Гиздол изнесе футболна лекция на Игор Йовичевич, като "армейците" стигнаха до сравнително лесен успех с 2:0

В неделния ден "червените" разбиха Левски с 3:0 във Вечното дерби. Възпитаниците на Маркус Гиздол поведоха с два бързи гола на Макс Ебонг и Йоанис Питас в първия четвърт час на маса, а малко преди да измине час игра Жан-Филип Гбамен довърши "сините". 

Победата над "сините" изкачи ЦСКА на върха във временното класиране. Новият треньор на "червените" бързо се ориентира в българската действителност и показа на конкурентите, че воденият от него отбор разполага с всички аргументи, за да остане на първо място и в крайното класиране. 

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