Ламин Ямал пропуска мача с Чехия заради проблем с коляното

Ламин Ямал няма да бъде на разположение на националния отбор на Испания за предстоящата среща с Чехия. Причината е дискомфорт в коляното, заради който футболистът на Барселона ще продължи възстановяването си.

Очаква се Ямал да се присъедини към състава преди следващия двубой на испанците срещу Англия. Така участието му в първия мач отпада, а вниманието ще бъде насочено към това как се чувства в дните преди втория.

Отсъствието му срещу Чехия означава, че селекционерът Луис де ла Фуенте ще трябва да потърси друго решение в атака. Засега в информацията не се посочват подробности за характера на проблема или точен срок за пълното възстановяване на Ямал.

Нападателят е сред водещите футболисти на Барселона и Испания. В последния си мач за каталунците той асистира за победния гол на Фермин Лопес при обрата с 2:1 срещу Атлетико Мадрид.