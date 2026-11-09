Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Ламин Ямал пропуска мача с Чехия заради проблем с коляното

Ламин Ямал пропуска мача с Чехия заради проблем с коляното
АП/БТА

Звездата на Барселона ще се присъедини към Испания преди двубоя с Англия

Ламин Ямал няма да бъде на разположение на националния отбор на Испания за предстоящата среща с Чехия. Причината е дискомфорт в коляното, заради който футболистът на Барселона ще продължи възстановяването си.

Очаква се Ямал да се присъедини към състава преди следващия двубой на испанците срещу Англия. Така участието му в първия мач отпада, а вниманието ще бъде насочено към това как се чувства в дните преди втория.

Отсъствието му срещу Чехия означава, че селекционерът Луис де ла Фуенте ще трябва да потърси друго решение в атака. Засега в информацията не се посочват подробности за характера на проблема или точен срок за пълното възстановяване на Ямал.

Нападателят е сред водещите футболисти на Барселона и Испания. В последния си мач за каталунците той асистира за победния гол на Фермин Лопес при обрата с 2:1 срещу Атлетико Мадрид.

Още по темата

Рафиня и Ямал вкарват повече от целия отбор на Атлетико Мадрид

Рафиня и Ямал вкарват повече от целия отбор на Атлетико Мадрид

Ламин Ямал изпревари Мбапе в Шампионската лига

Ламин Ямал изпревари Мбапе в Шампионската лига

Бащата на Ламин Ямал внесе яснота за името на звездата на Барселона

Бащата на Ламин Ямал внесе яснота за името на звездата на Барселона

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Ямал получил две точки повече от Кубарси за "най-добър млад футболист" в света

Бащата на Ламин Ямал наплю жена след безобидна забележка

Бащата на Ламин Ямал наплю жена след безобидна забележка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

ЦСКА се похвали с девет национали

ЦСКА се похвали с девет национали

Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

Водещи

Ефремова: Приехме единодушно бюджета на ДОО

Ефремова: Приехме единодушно бюджета на ДОО

  • Току-що
Канада обяви нови санкции срещу Русия

Канада обяви нови санкции срещу Русия

  • Преди 1 минута
Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

Бербатов за кризата в Манчестър Юнайтед: Заслужават да бъдат в зоната на изпадащите

  • Преди 5 минути
Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

Аварии оставиха квартали в София без парно и топла вода

ЦСКА се похвали с девет национали

ЦСКА се похвали с девет национали

  • Преди 10 минути
Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

Зеленски е координирал позициите на Украйна с ЕК преди преговорите с Русия

  • Преди 14 минути
Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

Шест станаха жертвите при експлозия в завод в Измир

  • Преди 17 минути
Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

Жозе Моуриньо спечели наградата за треньор на месеца след победата в Ел Класико

  • Преди 21 минути
Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

Управителят на ВиК - Монтана отива на съд за щети от стотици хиляди левове

  • Преди 23 минути
Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

Мелони за Берлинската стена: Символ на режим, лишавал хората от свобода и достойнство

  • Преди 29 минути
Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Анестезиолог предозирал пет пъти упойката на 6-годишния Ангел

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

Официално: Спартак Варна се раздели с двама

  • Преди 32 минути
Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Михаела Доцова даде показания за инцидента с Колтуклиева

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

Крушарски предложи Косич на Локомотив София

  • Преди 37 минути
Депутат поиска разследване на лотариите за участието на Гана на Мондиал 2026

Депутат поиска разследване на лотариите за участието на Гана на Мондиал 2026

  • Преди 39 минути