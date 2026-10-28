Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бащата на Ламин Ямал наплю жена след безобидна забележка

Бащата на Ламин Ямал наплю жена след безобидна забележка

Мунир Насрауи тръгнал да хвърля и стол на летището в Барселона

Бащата на звездата на Барселона Ламин Ямал се оказа в центъра на два скандала в рамките на броени часове. Мунир Насрауи влезе в конфликт с оператор в Лондон по време на церемонията за „Златната топка“, а часове по-късно предизвика сериозен инцидент и на летището в Барселона, съобщава испанското издание El Espanol.

Чичото на Ямал: Дадоха "Златната топка" на Кейн, защото му остават три години футбол

Насрауи влязъл в остър конфликт със служителка на заведение в зоната на кафенетата на летището в каталунската столица. Причината била оставено на неподходящо място яке, за което жената му направила забележка. Вместо да се съобрази с нея, бащата на Ямал реагирал агресивно. Между двамата възникнала словесна разправия, при която, според публикацията, Насрауи наплюл служителката в лицето. Един от посетителите на летището се намесил в защита на жената, но това допълнително изострило ситуацията. Твърди се, че Насрауи грабнал стол и направил опит да го хвърли по мъжа.

Това не е единственият инцидент с участието на бащата на испанския национал през последните дни. Малко по-рано той се забърка в друга неприятна ситуация пред театър „Лондон Паладиум“, където се проведе церемонията по връчването на „Златната топка“.

След края на събитието Насрауи стоял пред сградата с цигара в ръка и държал трофея „Копа“, спечелен от сина му. Към него се приближил оператор на руска делегация, който искал да го поздрави и да го заснеме с телефона си. Реакцията на Насрауи обаче била изключително остра. Той направил агресивно движение към оператора и едва не избил смартфона от ръцете му.

 

Още по темата

Всички призьори от церемонията за „Златната топка"

Всички призьори от церемонията за „Златната топка"

Стоичков от Лондон: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор

Стоичков от Лондон: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор

Енчо Керязов обсъди с Барселона помощ за българския футбол

Енчо Керязов обсъди с Барселона помощ за българския футбол

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн изпреварил Килиан Мбапе с минимална разлика за „Златната топка“

Хари Кейн се нареди до Герд Мюлер, Бекенбауер и Румениге

Хари Кейн се нареди до Герд Мюлер, Бекенбауер и Румениге

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Водещи

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Преди 4 минути
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 9 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 11 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 11 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 21 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 23 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 24 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 30 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 40 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 40 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 46 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 49 минути