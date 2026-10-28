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Най-известният български кечист ще става баща на „мечка"

Най-известният български кечист ще става баща на „мечка"

Мирослав Барняшев - Русев чака първото си дете през април 2027 година

Най-известният български кечист ще става баща. Мирослав Барняшев - Русев чака първото си дете през април 2027 година с половинката си Си Джей Пери. Новината се появи първо в онлайн версията на списание „Пийпъл“. Миро и Си Джей, които заради кариерите си в кеча са известни повече с имената Русев и Лана, обявиха, че очакват момче. Вече са избрали и име – Беър Петров Барняшев.

Българската звезда на кеча призна, че от 10 години е искал да има син, който да кръсти Беър (б.ред. - думата в превод на български има няколко значения, включително мечка, нося, търпя, понасям, раждам, поддържам и др.). Барняшев поясни, че в чест на баща си е дал второто име на бъдещия си син - Петров.

Си Джей Пери заяви пред изданието, че двамата от години са мечтаели да станат родители. През 2025 г. тя е започнала процедури за инвитро, а ембрионът е бил преместен в утробата ѝ през август. Няколко дни по-късно е дошло потвърждението за успешна бременност.

 

 

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