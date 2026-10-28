Берое реши голям проблем

Берое е решил един от проблемите си. Заралии вече нямат забрана да картотекират нови футболисти. От ФИФА бяха наложили на старозагорския клуб четири санкции, но ръководството на клуба се е справило с тях.

Проверка в официалния регистър на централата показва, че към момента пет български клуба имат активни забрани за привличане на нови играчи. Става дума за елитния Ботев Враца, втородивизионния Добруджа, аматьорските Верея и Крумовград, както и несъществуващия вече Ловеч.

Берое се представя много добре във Втора лига под ръководството на Ахмед Хикмет. Старозагорци заемат пето място във временното класиране с 21 точки, като изостават на четири от лидера ЦСКА 2.

Тимът играе много силно в Стара Загора, където е записал 6 победи и едно равенство в седем мача.