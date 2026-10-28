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100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Правителството одобри меморандум за приоритетен инвестиционен проект на територията на бившата военна база и летище

Инвестиция от 100 млн. евро е предвидена за изграждането на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център в Доброславци. Министерският съвет одобри меморандум за разбирателство между правителството и „Старбейс Юръп“ ЕООД, както и създаването на междуведомствена работна група за институционална подкрепа на проекта.

Планът предвижда превръщането на територията на бившата военна база и летище в индустриален комплекс за развитие на космически технологии, високотехнологично производство, инженерна дейност и технологии с двойна употреба – гражданска и отбранителна.

Проектът цели да създаде условия за изграждане на производствени мощности, технологични компании и инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност.

Предстои реализацията на инвестиционната инициатива, която е определена като проект от национално и европейско значение.

ТАРАЛЕЖ припомня, че територията на бившето военно летище в Доброславци е предвидена за развитие на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Проектът е свързан с меморандум за разбирателство между правителството и „Старбейс Юръп“ ЕООД, одобрен от Министерския съвет на 5 август 2026 г.

Инициативата е насочена към привличане на инвестиции в космическите технологии, научноизследователската и развойната дейност, високотехнологичното производство и отбранителната индустрия. Сред целите са технологичен трансфер, иновации и създаване на висококвалифицирани работни места.

Какво се предвижда

Според информацията на Министерския съвет бъдещият комплекс трябва да създаде условия за развитие на технологични компании, производствени мощности и инфраструктура за научни изследвания и разработки.

На 6 август 2026 г., при посещение на терена, министър-председателят Румен Радев заяви, че проектът ще се реализира чрез публично-частно партньорство. Той посочи, че се предвижда пистата на летището да запази функционалността си, като бъде ремонтирана и удължена. Тя ще продължи да се използва и за подготовка на Националната служба за охрана.

Основателят на EnduroSat Райчо Райчев представи амбицията в Доброславци да бъде изграден център за сглобяване, изпитване и квалификация на нови поколения сателити, както и развоен и образователен кампус.

Правителството посочи и перспективата за създаване на национален център за наблюдение, координация и управление чрез данни от Космоса.

 

 

 


 

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