Нидерландия осигурява 1,2 млрд. евро за възстановяването на Украйна през следващите три години

Нидерландия планира да отпусне на Украйна 1,2 млрд. евро невоенна помощ в рамките на следващите три години, съобщи нидерландското правителство, цитирано от Укринформ.

Финансовият пакет има за цел да покрие най-спешните потребности на страната, да подпомогне възстановяването на разрушената инфраструктура и да създаде допълнителни възможности за нидерландските компании на украинския пазар.

„Украйна е подложена на интензивни руски атаки и предстои изключително трудна зима“, заяви нидерландският министър на външната търговия и сътрудничеството за развитие Сьорд Вимер Сьордсма при пристигането си в Киев. Той подчерта, че продължаването на подкрепата за Украйна е важно и за сигурността на Нидерландия. По думите му новият пакет представлява допълнителна стъпка в тази посока.

Сред приоритетите на помощта е възстановяването на енергийната инфраструктура. През тази година Нидерландия ускори отпускането на допълнителни 40 млн. евро по Фонда за енергийна подкрепа на Украйна. Парите ще бъдат използвани за спешни ремонти и възстановяване на съоръжения, засегнати от атаките.

Енергийните и водоснабдителните системи на Украйна все по-често са обект на руски въздушни удари, които нанасят сериозни материални щети. Нидерландската подкрепа ще помогне за ремонтирането на повредените обекти, осигуряването на аварийни запаси и подготовката на квалифицирани специалисти в областта на енергетиката и водоснабдяването.

Отделно са предвидени 55 млн. евро за закупуване и доставка на енергийно оборудване и материали. Нидерландската агенция за предприемачество ще съдейства на украинските си партньори при снабдяването им с необходимите продукти от компании в Нидерландия.

Сьордсма е на посещение в Киев заедно с Коен ван Остром, председател на Конфедерацията на промишлеността и работодателите в Нидерландия. В програмата им са включени срещи с представители на украинското правителство и нидерландски предприятия, които развиват дейност в страната. Основните теми ще бъдат укрепването на икономическите отношения, разширяването на двустранното сътрудничество и преодоляването на пречките пред бизнеса.