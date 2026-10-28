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Южна Корея глоби Google и Apple с 47,6 млн. долара

Южна Корея глоби Google и Apple с 47,6 млн. долара
Pixabay

Според регулатора двете компании са насочвали разработчиците към използването на собствените им платежни системи и са ограничавали възможностите за извършване на плащания чрез външни платформи

Южнокорейските регулаторни власти наложиха глоби на американските технологични компании Google и Apple на обща стойност 47,6 млн. долара заради нарушения на конкуренцията при управлението на магазините им за приложения, съобщи Асошиейтед прес (AP).

Според регулатора двете компании са насочвали разработчиците към използването на собствените им платежни системи и са ограничавали възможностите за извършване на плащания чрез външни платформи. Освен това в някои случаи са забавяли разглеждането на приложения, без да предоставят ясни обяснения за причините или продължителността на забавянето.

Разследването срещу Google и Apple продължава от години и е свързано със закон, приет в Южна Корея през 2021 г. Той забранява на операторите на магазини за приложения да задължават разработчиците да използват конкретна платежна система.

Google получава по-голямата глоба

На Google е наложена санкция от 42,9 млрд. вона, равняващи се на около 32 млн. долара. Глобата за Apple е 20,8 млрд. вона, или приблизително 15,5 млн. долара.

Освен финансовите санкции регулаторът е разпоредил на двете компании да предоставят възможност на южнокорейските разработчици да включват в приложенията си връзки към външни методи за плащане. Те трябва също да подобрят процедурите за проверка и одобрение на приложенията.

Проверката е установила, че макар Google и Apple формално да са разрешили алтернативни платежни системи, за използването им са начислявали на разработчиците такса от 26%. Според регулатора външните решения не са разполагали и с всички функции, предлагани от собствените платежни системи на компаниите. Това на практика е ограничавало възможността за избор на други методи за разплащане.

Към момента на съобщаването на санкциите двете компании не са предоставили незабавен коментар по случая.

Apple е обвинена и в по-високи комисионни

Южнокорейският регулатор е установил и отделно нарушение от страна на Apple. Според заключенията на комисията между 2015 г. и януари 2023 г. компанията е начислявала на местните разработчици по-високи комисионни в сравнение с тези, прилагани в други държави.

Южна Корея от години засилва контрола върху дейността на големите чуждестранни технологични компании. През 2021 г. страната стана първата в света, която прие закон, ограничаващ правото на оператори на магазини за приложения като Google Play и App Store да налагат използването на собствените си платежни системи.

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