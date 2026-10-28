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Полицай от Несебър се нуждае от средства за лечение в Турция

Полицай от Несебър се нуждае от средства за лечение в Турция
Източник: НОВА

Станимир се бори с рак на дебелото черво в четвърти стадий. За лечението му в Истанбул са необходими 224 000 евро

Станимир, старши инспектор в полицията в Несебър и баща на две деца, се нуждае от средства за лечение. От декември 2024 г. той се бори с рядка и агресивна форма на рак на дебелото черво в четвърти стадий.

В България е преминал през операции, химиотерапия и лъчетерапия, но въпреки лечението състоянието му се влошава. Близките му са получили предложение за лечение от Biruni University Hospital в Истанбул.

За да осигури необходимите средства за лечение в чужбина, семейството организира кампанията „Шанс за живот на баща ни Станимир“. До момента в нея са се включили над 950 дарители, но необходимата сума от 224 000 евро е непосилна за близките му.

Дарения за лечението на Станимир се набират чрез платформата „Павел Андреев“. Може да дарите ТУК.

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