Полицай от Несебър се нуждае от средства за лечение в Турция

Станимир, старши инспектор в полицията в Несебър и баща на две деца, се нуждае от средства за лечение. От декември 2024 г. той се бори с рядка и агресивна форма на рак на дебелото черво в четвърти стадий.

В България е преминал през операции, химиотерапия и лъчетерапия, но въпреки лечението състоянието му се влошава. Близките му са получили предложение за лечение от Biruni University Hospital в Истанбул.

За да осигури необходимите средства за лечение в чужбина, семейството организира кампанията „Шанс за живот на баща ни Станимир“. До момента в нея са се включили над 950 дарители, но необходимата сума от 224 000 евро е непосилна за близките му.

Дарения за лечението на Станимир се набират чрез платформата „Павел Андреев“. Може да дарите ТУК.