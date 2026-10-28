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БНБ обяви ежегодния си конкурс за стипендии за студенти и докторанти за 2027 г.

БНБ обяви ежегодния си конкурс за стипендии за студенти и докторанти за 2027 г.
pixabay

Централната банка отпуска три стипендии с месечен размер до 511,29 евро. Крайният срок за кандидатстване е 14 декември 2026 г.

Българската народна банка (БНБ) обяви ежегодния си конкурс за стипендианти за 2027 г. В рамките на инициативата централната банка ще отпусне три стипендии за студенти и докторанти, като месечният им размер достига 511,29 евро.

Две от стипендиите са предназначени за студенти в редовна форма на обучение, които следват за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Финансовата подкрепа за всеки от тях е в размер на 383,47 евро месечно.

Третата стипендия е предназначена за докторант, като месечният ѝ размер е 511,29 евро. Финансовата подкрепа за тримата стипендианти ще се предоставя в продължение на девет месеца. За този период магистрите ще получат общо по 3451,23 евро, а докторантът - 4601,61 евро.

Кандидатите могат да подадат документите си най-късно до 14 декември 2026 г. включително.

Програмата за стипендианти на Българската народна банка стартира през 2004 г., когато Управителният съвет взема решение за създаването ѝ по повод 125-годишнината на институцията. Оттогава в конкурсите са се включили общо 547 студенти и докторанти, а предоставените стипендии са 47.

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