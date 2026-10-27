ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

Съветът на Европейския съюз прие пакет от осем решения, които позволяват отпускането на 4,7 млрд. евро за частично възстановяване на разходите на държавите членки за предоставена военна помощ на Украйна по линия на Европейския механизъм за мир (ЕМП), съобщиха от пресслужбата на Съвета на ЕС, цитирани от Укринформ.

Решенията са част от изпълнението на политическото споразумение, постигнато между държавите членки за мобилизиране на общо 6,6 млрд. евро в подкрепа на Украйна чрез механизма.

Пакетът предвижда и допълнителни 230 млн. евро за Мисията на ЕС за военна помощ в подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine), която осигурява обучение на украинските въоръжени сили.

Споразумението включва също предоставянето на 1 млрд. евро нова военна помощ за Украйна и допълнително укрепване на мисията EUMAM Ukraine през 2027 г.

Подкрепата на ЕС достига 10,8 млрд. евро

След приемането на последните решения общата подкрепа за Украйна по линия на Европейския механизъм за мир достига 10,8 млрд. евро. От тази сума 9,9 млрд. евро са предназначени за възстановяване на разходите за военна помощ, предоставена от държавите членки, а 950 млн. евро са за военно обучение в рамките на мисията EUMAM Ukraine.

Европейският механизъм за мир беше създаден през март 2021 г. като инструмент за финансиране на дейности в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС. Той позволява на Съюза да подпомага отбранителните и военните способности на трети държави, както и на регионални и международни организации.

Средства за боеприпаси, противовъздушна отбрана и дронове

Според информацията на Укринформ ЕС е насочил и 3,5 млрд. евро от извънредни приходи, генерирани от замразени руски активи, към три приоритетни нужди на Украйна – боеприпаси, противовъздушна отбрана и безпилотни летателни апарати.

Освен това военно оборудване на стойност над 1,5 млрд. евро е закупено директно от украинската отбранителна промишленост.

Новите решения са част от продължаващите усилия на ЕС да осигури военна подкрепа за Украйна и да укрепи отбранителните ѝ способности.