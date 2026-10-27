Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че опитите на САЩ и Русия да прекратят войната в Украйна "никога не могат да намерят решения без Украйна" и заяви, че всички преговори трябва да включват и европейски страни, предаде Ройтерс.

Мерц говори в Института "Юсоф Ишак" в Сингапур, описвайки дипломатическите усилия за изграждане на формат за преговори с Москва. Той каза, че краят на войната зависи "само от един човек" и определи продължаващата подкрепа за Киев като защита на политическия ред в Европа

Той каза, че "докато той (Путин) не иска да сложи край на войната, ние ще подкрепяме Украйна" и че Европа не защитава само териториалната цялост на Украйна, но и "целия политически ред на европейския континент"

Мерц заяви, че Русия, Украйна, Съединените щати и европейските страни трябва да бъдат на масата за преговори и предупреди за сценарий, при който "Русия, може би Китай и Съединените американски щати" прекратяват войната без Украйна

Мерц заяви, че Германия и други европейски страни се опитват да установят формат за разговори с руското правителство и че Норвегия и Финландия играят това, което той нарече "много конструктивна роля" в тези усилия

Лидерите на Финландия и Норвегия се обадиха във вторник на руския президент Владимир Путин, за да го призоват да сложи край на войната в Украйна, скъсвайки с дългогодишната практика сред западноевропейските лидери да избягват директен контакт с Кремъл