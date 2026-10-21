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Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия
Снимка: AP/БТА

Германският канцлер предупреди за атаки срещу европейския политически ред и заяви, че Европа ще защитава търговските си интереси спрямо Китай

Руската дезинформация и хибридните атаки представляват най-голямата заплаха за сигурността на Германия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на конференция в Берлин, предаде Ройтерс.

По думите му Москва предприема фундаментална атака срещу политическия ред, установен след края на Студената война.

Мерц заяви още, че Европа не се стреми към търговска война с Китай, но е готова да защитава икономическите си интереси от китайската конкуренция.

Германският канцлер посочи, че най-сериозното му опасение е свързано с влиянието на Русия върху западните общества.

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Фридрих Мерц с предупреждение за хибридните атаки на Русия

Фридрих Мерц с предупреждение за хибридните атаки на Русия

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