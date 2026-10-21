Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Руската дезинформация и хибридните атаки представляват най-голямата заплаха за сигурността на Германия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на конференция в Берлин, предаде Ройтерс.

По думите му Москва предприема фундаментална атака срещу политическия ред, установен след края на Студената война.

Мерц заяви още, че Европа не се стреми към търговска война с Китай, но е готова да защитава икономическите си интереси от китайската конкуренция.

Германският канцлер посочи, че най-сериозното му опасение е свързано с влиянието на Русия върху западните общества.