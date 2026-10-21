Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на птичи грип в животновъден обект в с. Еленино, община Стара Загора. В обекта се отглеждат около 25 000 кокошки носачки.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат селата Еленино и Християново от община Стара Загора, съобщават от БАБХ.

Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат гр. Стара Загора и селата Могила, Малко Кадиево, Маджерито, Загоре, Памукчии, Бъдеще, Петрово, Калояновец, Арнаутито, Ракитница, Кирилово, Богомилово, Лясково, Малка Верея и село Коларово от община Раднево.