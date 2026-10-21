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Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора
Pixabay

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект

Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на птичи грип в животновъден обект в с. Еленино, община Стара Загора. В обекта се отглеждат около 25 000 кокошки носачки.

Определена е 3-километрова защитна зона около засегнатия обект, в която попадат селата Еленино и Християново от община Стара Загора, съобщават от БАБХ.

Определена е 10-километрова надзорна зона, в която влизат гр. Стара Загора и селата Могила, Малко Кадиево, Маджерито, Загоре, Памукчии, Бъдеще, Петрово, Калояновец, Арнаутито, Ракитница, Кирилово, Богомилово, Лясково, Малка Верея и село Коларово от община Раднево.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Предвидени са почистване и дезинфекция на засегнатия обект, оборудването и транспортните средства.

Забранява се организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. В определените зони се забранява разселването на птици за подновяване на дивечовия запас. Птиците следва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяването се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на въведените ограничителни мерки.


 

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